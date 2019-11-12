Р. Ротенберг номинирован на Национальную премию за укрепление российского хоккея
Стал известен список претендентов на Национальную спортивную премию 2019 года.
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг представлен в номинации «Спортивная солидарность» — «За развитие российского хоккея и укрепление его позиций в мире».
В номинации «Тренер года» участвуют главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка, а также тренер Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова.
Премия была учреждена в 2010 году. Её лауреатами становились Евгения Канаева, Аделина Сотникова, Елена Исинбаева, Софья Великая, Никита Крюков, Алексей Мишин и Евгений Трефилов.
Торжественная церемония награждения состоится 12 декабря в Москве.
- 12 ноября 2019
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