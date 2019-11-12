Билялов установил рекорд сухой серии «Ак Барса» и близок к рекорду лиги

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов провёл на ноль два периода встречи с омским «Авангардом». Таким образом, сухая серия Билялова продлилась до 262 минут 38 секунд. Это третий результат в истории лиги, рекорд нынешнего сезона и рекорд клуба КХЛ. Рекорд лиги — 302 минуты 11 секунд — принадлежит Алексею Мурыгину.



Составы команд матча «Ак Барс» — «Авангард»:



«Ак Барс»



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Педан — Хенкель, Галиев — А. Галимов — Тихонов;

Рукавишников — Юдин, Фрэттин — Основин — Лукоянов;

Журавлёв, Кара, Э. Галимов — Глухов — Фисенко.



«Авангард»



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;

Макаров — Пьянов — Кошелев.