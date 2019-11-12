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Билялов установил рекорд сухой серии «Ак Барса» и близок к рекорду лиги

Билялов установил рекорд сухой серии «Ак Барса» и близок к рекорду лиги
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов провёл на ноль два периода встречи с омским «Авангардом». Таким образом, сухая серия Билялова продлилась до 262 минут 38 секунд. Это третий результат в истории лиги, рекорд нынешнего сезона и рекорд клуба КХЛ. Рекорд лиги — 302 минуты 11 секунд — принадлежит Алексею Мурыгину.

Составы команд матча «Ак Барс» — «Авангард»:

«Ак Барс»

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Педан — Хенкель, Галиев — А. Галимов — Тихонов;
Рукавишников — Юдин, Фрэттин — Основин — Лукоянов;
Журавлёв, Кара, Э. Галимов — Глухов — Фисенко.

«Авангард»

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;
Макаров — Пьянов — Кошелев.

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