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«Локомотив» победил «Сибирь», Лазушин оформил «сухарь»

«Локомотив» победил «Сибирь», Лазушин оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 2:0. Ярославский коллектив выиграл третий матч из пяти последних, у «Сибири» — второе поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Команде хозяев удалось быстро выйти вперёд, заброшенной шайбой отметился новичок «Локомотива» Магнус Пяаярви. В концовке точку поставил нападающий «железнодорожников» Антон Ландер. Сухой матч записал в актив голкипер «Локомотива» Александр Лазушин.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пяаярви (Ландер) – 03:45' (5x5)   2:0 Ландер – 58:48' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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