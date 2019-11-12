«Локомотив» победил «Сибирь», Лазушин оформил «сухарь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 2:0. Ярославский коллектив выиграл третий матч из пяти последних, у «Сибири» — второе поражение подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Команде хозяев удалось быстро выйти вперёд, заброшенной шайбой отметился новичок «Локомотива» Магнус Пяаярви. В концовке точку поставил нападающий «железнодорожников» Антон Ландер. Сухой матч записал в актив голкипер «Локомотива» Александр Лазушин.

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