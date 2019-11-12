«Локомотив» победил «Сибирь», Лазушин оформил «сухарь»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 2:0. Ярославский коллектив выиграл третий матч из пяти последних, у «Сибири» — второе поражение подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Команде хозяев удалось быстро выйти вперёд, заброшенной шайбой отметился новичок «Локомотива» Магнус Пяаярви. В концовке точку поставил нападающий «железнодорожников» Антон Ландер. Сухой матч записал в актив голкипер «Локомотива» Александр Лазушин.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пяаярви (Ландер) – 03:45' (5x5) 2:0 Ландер – 58:48' (en)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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