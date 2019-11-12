Щербак: мог не удаляться, подвёл команду

Нападающий «Трактора» Никита Щербак поделился впечатлениями от поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:5), признав, что также подвёл коллектив, получив удаление.
«Нас подвели ненужные удаления. Пару раз я сфолил. Мог не удаляться, подвёл команду. Первый гол мы пропустили, когда я заработал ненужный штраф. Можно было обойтись без этого. «Металлург» — хорошая команда. В матче с любой командой тяжело догонять, уступая в счёте, а с этим соперником — вдвойне. Играли на равных в первом периоде, начале второго. Но где-то ошиблись, нас поймали на контратаке, убежали и забили. У нас были моменты, но пару раз Кошечкин спас «Магнитку».
И дальше было уже тяжело. Надо продолжать биться — и всё будет нормально. Рад, что удалось забить, но где-то мог сыграть получше. Для меня важнее командный результат. Забросить шайбу и выиграть было бы вдвойне приятно. Как на новом месте? В Челябинске освоился, хоть и было мало времени. Ребята отличные, все мы друг друга знаем. Город понравился: приятный, хорошие люди. А ещё — теперь до арены у меня пять минут пешком, не надо тратить много времени на дорогу, как это было в Москве», — цитирует Щербака официальный сайт КХЛ.
- 12 ноября 2019
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