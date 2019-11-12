«Барыс» прервал серию поражений, одолев «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке уступила казахстанскому «Барысу», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Череповецкий коллектив потерпел девятое поражение подряд, клуб из Нур-Султана прервал неудачную полосу из пяти проигранных матчей.



Подопечные Андрея Разина открыли счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился новичок «Северстали» Кирилл Капустин. Казахстанской команде удалось отыграться на 47-й минуте, гол в свой актив записал форвард Эрик Тангрэди. Встреча перешла в дополнительное время, где победу команде Андрея Скабелки принёс Антон Сагадеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.