Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» прервал серию поражений, одолев «Северсталь»

«Барыс» прервал серию поражений, одолев «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке уступила казахстанскому «Барысу», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Череповецкий коллектив потерпел девятое поражение подряд, клуб из Нур-Султана прервал неудачную полосу из пяти проигранных матчей.

Подопечные Андрея Разина открыли счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился новичок «Северстали» Кирилл Капустин. Казахстанской команде удалось отыграться на 47-й минуте, гол в свой актив записал форвард Эрик Тангрэди. Встреча перешла в дополнительное время, где победу команде Андрея Скабелки принёс Антон Сагадеев.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Капустин (Яковлев, Провольнев) – 19:04' (5x5)   1:1 Тангрэди (Диц, Старченко) – 46:30' (5x4)   1:2 Сагадеев – 62:57' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019