«Барыс» прервал серию поражений, одолев «Северсталь»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке уступила казахстанскому «Барысу», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Череповецкий коллектив потерпел девятое поражение подряд, клуб из Нур-Султана прервал неудачную полосу из пяти проигранных матчей.
Подопечные Андрея Разина открыли счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился новичок «Северстали» Кирилл Капустин. Казахстанской команде удалось отыграться на 47-й минуте, гол в свой актив записал форвард Эрик Тангрэди. Встреча перешла в дополнительное время, где победу команде Андрея Скабелки принёс Антон Сагадеев.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Капустин (Яковлев, Провольнев) – 19:04' (5x5) 1:1 Тангрэди (Диц, Старченко) – 46:30' (5x4) 1:2 Сагадеев – 62:57' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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