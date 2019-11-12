«Ак Барс» взял верх над «Авангардом», Билялов оформил шат-аут

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» на домашней площадке оказался сильнее омского «Авангарда», встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Казанский клуб выиграл пятый матч из шести последних.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Казанский коллектив открыл счёт на 25-й минуте, точным броском отметился нападающий Михаил Фисенко. На старте третьего периода подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, гол в свой актив записал форвард Владислав Кара. Точку во встрече поставил Джастин Азеведу. Сухой матч записал на свой счёт голкипер Тимур Билялов, установив рекорд по длительности сухой серии «Ак Барса» в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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