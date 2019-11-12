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Заварухин: с нулём шайб матч не выиграешь, провалили второй период

Заварухин: с нулём шайб матч не выиграешь, провалили второй период
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги проигранного гостевого матча с ярославским «Локомотивом» (0:2).

«Поздравляем «Локомотив» с победой. Со стороны соперника была хорошая игра. Они здорово сыграли в обороне. С нулём заброшенных шайб матч выиграть не получится. Мы провалили второй период. Допускали много потерь и не выходили из-под прессинга.

Думаю, на нас влияет игра на площадках разного размера и надо уделить этому внимание.

Не сказать чтобы мы физически хорошо выглядели. Есть над чем работать. Не было голов — это самое главное. Нужен был черновой гол. Моменты были, но соперник заблокировал все наши атаки», — передаёт слова Николая Заварухина корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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