Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» прервал серию поражений от ЦСКА в дерби, насчитывающую 14 матчей

«Спартак» прервал серию поражений от ЦСКА в дерби, насчитывающую 14 матчей
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от «Спартака» в московском дерби, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.

«Спартак» прервал серию поражений от ЦСКА в дерби, насчитывающую 14 матчей. В гостях «Спартак» не обыгрывал «армейскую» команду с 2012 года.

Подопечным Олега Знарка удался отличный старт: к середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы усилиями форвардов Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Вскоре ЦСКА сократил отставание усилиями защитника Алексея Марченко. В концовке основного времени равновесие на табло восстановил нападающий Александр Попов. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Ильи Зубова.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019