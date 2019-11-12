В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от «Спартака» в московском дерби, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.



«Спартак» прервал серию поражений от ЦСКА в дерби, насчитывающую 14 матчей. В гостях «Спартак» не обыгрывал «армейскую» команду с 2012 года.



Подопечным Олега Знарка удался отличный старт: к середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы усилиями форвардов Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Вскоре ЦСКА сократил отставание усилиями защитника Алексея Марченко. В концовке основного времени равновесие на табло восстановил нападающий Александр Попов. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Ильи Зубова.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби