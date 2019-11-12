Буцаев: зачем мне сравнивать топ-клубы? «Нефтехимик» уважает любого соперника

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выигранного матча с московским «Динамо» (6:3).



«После того, как забили четвёртый гол, потеряли концентрацию, чем соперник и воспользовался, забив два гола. У нас пошли ошибки, ненужные удаления. Хорошо, что при счёте 4:2 смогли забить пятый и шестой голы. После чего довели матч до победного результата.



Самая сильная сторона этого «Нефтехимика» в команде. Ребята прекрасно понимают, что сезон сегодня не заканчивается. Мы довольны победной серией, но тем не менее идёт рабочий процесс изо дня в день, который остаётся прежним.



Зачем мне сравнивать топ-клубы, которые мы обыграли? Завтра новый день, завтра новый соперник. Каждый соперник достоин уважения. «Нефтехимик» уважает любого соперника. Мы настраиваемся на любую команду. «Динамо» играет так, ЦСКА играет так, «Ак Барс» играет так. У каждого своя система игры, нужно подходить индивидуально», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Нефтехимик» обыграл московское «Динамо», серия побед клуба — 10 матчей