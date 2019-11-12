Брюквин – о 3:6: «Динамо» не было готово к такой игре «Нефтехимика»

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (3:6).
«Тяжело сказать, почему так сыграли сегодня в обороне. Много ошибались, плохо отрабатывали в защиту. Теряли игроков своих на пятаке, ну и соперник сыграл на контратаках. «Динамо» не было к этому готово.
Конечно, верили, что ещё можем отыграться. У нас было время, и мы забили два гола. Но всё равно полетели вперёд, на чём ещё и получили.
Мы сыграли три матча в олимпийской сборной России, а ребята много работали на тренировках. Не знаю, у кого какое состояние. Лично я себя чувствовал довольно хорошо. Вот только немного непривычно было то, что в олимпийской сборной играли по-другому, а тут надо снова привыкать. И немного тяжело было играть из-за смены обстановки, так что такой момент всё-таки есть», — сказал Брюквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 12 ноября 2019
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