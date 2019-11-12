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Угрожающий жест Знарка и гипноз шайбы от Гудачека. Фото с матча ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА — «Спартак». Олег Знарок
Угрожающий жест Знарка и гипноз шайбы от Гудачека. Фото с матча ЦСКА — «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

12 ноября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

Подопечным Олега Знарка удался отличный старт: к середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы усилиями форвардов Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Вскоре ЦСКА сократил отставание усилиями защитника Алексея Марченко. В концовке основного времени равновесие на табло восстановил нападающий Александр Попов. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Ильи Зубова.

«Спартак» прервал серию поражений от ЦСКА в дерби, насчитывающую 14 матчей. В гостях красно-белые не обыгрывал «армейскую» команду с 2012 года.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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