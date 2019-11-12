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Немировски: показали характер, но легко давали сопернику забить

Немировски: показали характер, но легко давали сопернику забить
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от минского «Динамо» (5:6 по буллитам), отметив, что невзирая на неудовлетворительный результат, его подопечным удалось продемонстрировать характер.

«Поздравляю соперника с победой. Любой тренер не хочет столько пропустить. Мы показали характер, но мы легко давали сопернику забить. Надо было сыграть лучше, отдать больше сил энергии. Были и ошибки. Соперник сыграл хорошо, «Динамо заставляло нас ошибаться. В большинстве мы забили одну шайбу, ещё одну уже по инерции. Не совсем недовольны этим компонентом и продолжаем работать над большинством.

Едем домой, там нас ждёт домашняя серия», — передает слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор

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