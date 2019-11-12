Нестеров: мы бываем расстроены каждым поражением, никакого кризиса в ЦСКА нет
Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).
«Мы бываем расстроены каждым поражением, необязательно от «Спартака». Думаю, что плюс только в том, что вытащили игру с 0:2 и заработали очко. Но чего-то не хватило, нужно ещё работать. На Евротур не ездил, было пару дней выходных, потом работали с командой. Состояние нормальное, готовимся дальше в штатном режиме.
Гол Зубова в овертайме? Засчитали — значит, был гол. Нужно было лучше играть, плюс стечение обстоятельств. Значит, соперник заслужил победу. Никакого кризиса в ЦСКА нет, всё нормально. Готовимся к Уфе, тоже хороший соперник», — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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