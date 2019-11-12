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Марченко: хотелось бы выигрывать каждый матч, надо лучше начинать

Марченко: хотелось бы выигрывать каждый матч, надо лучше начинать
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Алексей Марченко подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).

«Хотелось бы выигрывать каждую встречу. Было плюсом, что смогли сравнять счёт на последней минуте. В целом, чтобы выигрывать, нужно лучше начинать. Где-то за 10 минут до конца матча мы начали давить. Хорошо, что это переросло в гол. Ребята пошли на пятак и оттуда забили.

Не могу сказать, почему пропустили две шайбы в первом периоде. Надо совершать меньше потерь в средней зоне и лучше цепляться за шайбу. Никто не хочет удаляться, но у нас сегодня было много удалений.

Не скажу, что команда переживает спад. Просто бывают такие периоды, надо только сильнее становиться от этого. Без поражений не бывает побед», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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