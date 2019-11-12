Марченко: хотелось бы выигрывать каждый матч, надо лучше начинать

Защитник ЦСКА Алексей Марченко подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).



«Хотелось бы выигрывать каждую встречу. Было плюсом, что смогли сравнять счёт на последней минуте. В целом, чтобы выигрывать, нужно лучше начинать. Где-то за 10 минут до конца матча мы начали давить. Хорошо, что это переросло в гол. Ребята пошли на пятак и оттуда забили.



Не могу сказать, почему пропустили две шайбы в первом периоде. Надо совершать меньше потерь в средней зоне и лучше цепляться за шайбу. Никто не хочет удаляться, но у нас сегодня было много удалений.



Не скажу, что команда переживает спад. Просто бывают такие периоды, надо только сильнее становиться от этого. Без поражений не бывает побед», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Спартак» впервые за 6 лет выиграл у ЦСКА! Всё решил гол на последней минуте ОТ Дубль у победителей оформил Илья Зубов, а Юлиус Гудачек совершил уйму спасений.