Кара: быть 13-м нападающим непросто, два периода сидишь замёрзший

Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара оценил выигранный домашний матч с «Авангардом» (3:0).



«Хорошее настроение, гол получилось забить. Помог, чем смог, как говорится.



Тяжело быть тринадцатым форвардом? Да, непросто. Два периода сидишь замёрзший, а потом нужно выйти и играть, чтобы не ударить в грязь лицом. Но получилось так, что я вышел, забросил шайбу. Со стороны может казаться, что это несложно», — передаёт слова Кары корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Казанский коллектив открыл счёт на 25-й минуте, точным броском отметился нападающий Михаил Фисенко. На старте третьего периода подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, гол в свой актив записал форвард Владислав Кара. Точку во встрече поставил Джастин Азеведу. Сухой матч записал на свой счёт голкипер Тимур Билялов, установив рекорд по длительности сухой серии «Ак Барса» в КХЛ.

«Ак Барс» взял верх над «Авангардом», Билялов оформил шат-аут