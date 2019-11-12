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«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» в овертайме

«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от уфимского «Салавата Юлаева», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Латвийский коллектив проиграл пятый матч подряд, у «Салавата» — три победы в пяти последних встречах.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 28-й минуте, заброшенную шайбу форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева засчитали после долгого видеопросмотра. Вскоре «Динамо» восстановило равновесие на табло, удачный бросок в свой актив записал Нерюс Алишаускас. Встреча перешла в дополнительное время, где победу подопечным Николая Цулыгина принёс защитник Павел Коледов.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кугрышев – 27:18' (5x5)   1:1 Алишаускас (Гегерис, Берзиньш) – 35:54' (5x5)   1:2 Кугрышев (Бурмистров, Коледов) – 62:05' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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