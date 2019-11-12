«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» в овертайме

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от уфимского «Салавата Юлаева», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Латвийский коллектив проиграл пятый матч подряд, у «Салавата» — три победы в пяти последних встречах.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 28-й минуте, заброшенную шайбу форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева засчитали после долгого видеопросмотра. Вскоре «Динамо» восстановило равновесие на табло, удачный бросок в свой актив записал Нерюс Алишаускас. Встреча перешла в дополнительное время, где победу подопечным Николая Цулыгина принёс защитник Павел Коледов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.