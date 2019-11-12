Спунер: в НХЛ играют топ-хоккеисты, такие как Кросби и Макдэвид. В КХЛ таких нет

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер поделился впечатлениями от победы своей команды в матче КХЛ с нижегородским «Торпедо», а также рассказал о главных отличиях КХЛ и НХЛ.

«Очень важно, что мы сегодня наконец смогли победить. Это отлично. Первый и второй периоды получились хорошими в нашем исполнении, в отличие от третьего. Мы стали ещё более сплочёнными, сделали важный шаг вперёд, но нам есть что улучшать. Пропускать пять шайб за матч — не очень классно. Это первое, что нам надо исправить. Мы рады и готовимся к завтрашней игре.

Неприятно много проигрывать. Мы много тренировались, проделали хорошую работу и сегодня заработали два очка. Сегодняшняя результативность? Такой хоккей нравится болельщикам, много шайб. За длинные выходные мы не сделали много изменений. Перерыв помог нам, мы смогли стать сильнее.

Главные отличия КХЛ и НХЛ? Например, календарь. За океаном больше матчей. Здесь более открытый хоккей, шире площадки, больше свободного льда. В НХЛ играют топовые хоккеисты, такие как Кросби и Макдэвид. В КХЛ нет таких игроков. В этом огромное отличие. Классно, когда у тебя есть такие крутые игроки, которые творят невероятные вещи», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.