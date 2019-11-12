Спунер: в НХЛ играют топ-хоккеисты, такие как Кросби и Макдэвид. В КХЛ таких нет

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер поделился впечатлениями от победы своей команды в матче КХЛ с нижегородским «Торпедо», а также рассказал о главных отличиях КХЛ и НХЛ.
«Очень важно, что мы сегодня наконец смогли победить. Это отлично. Первый и второй периоды получились хорошими в нашем исполнении, в отличие от третьего. Мы стали ещё более сплочёнными, сделали важный шаг вперёд, но нам есть что улучшать. Пропускать пять шайб за матч — не очень классно. Это первое, что нам надо исправить. Мы рады и готовимся к завтрашней игре.
Неприятно много проигрывать. Мы много тренировались, проделали хорошую работу и сегодня заработали два очка. Сегодняшняя результативность? Такой хоккей нравится болельщикам, много шайб. За длинные выходные мы не сделали много изменений. Перерыв помог нам, мы смогли стать сильнее.
Главные отличия КХЛ и НХЛ? Например, календарь. За океаном больше матчей. Здесь более открытый хоккей, шире площадки, больше свободного льда. В НХЛ играют топовые хоккеисты, такие как Кросби и Макдэвид. В КХЛ нет таких игроков. В этом огромное отличие. Классно, когда у тебя есть такие крутые игроки, которые творят невероятные вещи», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
- 13 ноября 2019
-
00:00
- 12 ноября 2019
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:25
-
23:25
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:54
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:13
-
21:10
-
21:05