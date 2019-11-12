Веряев: «Торпедо» плохо сыграло в обороне, желание захлёстывало

Нападающий нижегородского «Торпедо» Данил Веряев поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с минским «Динамо» (5:6 Б).



«Не получалось сегодня создавать моменты, плохо сыграли в обороне. После паузы соскучились по хоккею, желание захлестывало, поэтому такой счёт на табло.



Приятно было съездить в олимпийскую сборную, посмотрел, как там всё устроено. Пошла ли на пользу смена обстановки? Только вчера ночью прилетели, не знаю.



Что нужно сделать для победы в следующем матче? Попроще сыграть в своей зоне, в обороне, и тогда все получится», — сказал Веряев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Минское «Динамо» прервало полосу из 11 проигранных встреч, одолев «Торпедо»