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Веряев: «Торпедо» плохо сыграло в обороне, желание захлёстывало

Веряев: «Торпедо» плохо сыграло в обороне, желание захлёстывало
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижегородского «Торпедо» Данил Веряев поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с минским «Динамо» (5:6 Б).

«Не получалось сегодня создавать моменты, плохо сыграли в обороне. После паузы соскучились по хоккею, желание захлестывало, поэтому такой счёт на табло.

Приятно было съездить в олимпийскую сборную, посмотрел, как там всё устроено. Пошла ли на пользу смена обстановки? Только вчера ночью прилетели, не знаю.

Что нужно сделать для победы в следующем матче? Попроще сыграть в своей зоне, в обороне, и тогда все получится», — сказал Веряев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

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