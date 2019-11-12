У Кугрышева 12 очков в 11 матчах после перевода в тройку к Кадейкину и Жаркову
Рижское «Динамо» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграло уфимскому «Салавату Юлаеву», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Дубль записал на свой счёт нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев. После перевода в тройку к Александру Кадейкину и Владимиру Жаркову у Кугрышева 12 (4+8) набранных очков в одиннадцати матчах, а также две победные шайбы в овертаймах. До перевода в это сочетание у Кугрышева было 3 (1+2) очка в 13 встречах регулярного чемпионата КХЛ.
«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» в овертайме
«В четвёртом звене «Салавата» я получил то, чего не получил бы в первых»
Александр Кадейкин ещё полтора года назад не играл в «Локомотиве», а сейчас стал важной частью «Салавата Юлаева» и сборной России.
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