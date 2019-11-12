Квартальнов: Зарипов пропустил сегодняшний матч по плану

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил матч с «Авангардом» (3:0).



«Была живая, боевая игра. Знал, что «Авангард» играет хорошо в обороне, стремительные у этой команды атаки, давление. Могу сказать, что была равная игра. Здорово, что забили гол под воротами, нечасто такое в матче с «Авангардом» бывает. После 2:0 где-то добавил соперник, нас выручал вратарь. Организованно мы сыграли в обороне, в конце уже спокойно завершили.



Сегодня Олег Ли получил травму на раскатке, поэтому играл Артем Лукоянов, несмотря на то что вчера не думали, что он выйдет. Владиславу Каре тяжело, не каждый может сыграть 13-м форвардом, он умеет это делать довольно неплохо.



Данис Зарипов по плану сегодня матч пропустил, в следующем будет», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

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