Департамент судейства КХЛ объяснил победный гол «Спартака» в дерби

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод, произошедший в овертайме матча ЦСКА — «Спартак» (2:3 ОТ).



На 65-й минуте матча после шайбы, заброшенной нападающим «Спартака» Ильёй Зубовым, судья инициировал видеопросмотр на предмет удара по шайбе ногой перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: удара по шайбе ногой не было, взятие ворот засчитано.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Подопечным Олега Знарка удался отличный старт: к середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы усилиями форвардов Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Вскоре ЦСКА сократил отставание усилиями защитника Алексея Марченко. В концовке основного времени равновесие на табло восстановил нападающий Александр Попов. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Зубова.