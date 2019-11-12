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Департамент судейства КХЛ объяснил победный гол «Спартака» в дерби

Департамент судейства КХЛ объяснил победный гол «Спартака» в дерби
Хоккей / КХЛ 0

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод, произошедший в овертайме матча ЦСКА — «Спартак» (2:3 ОТ).

На 65-й минуте матча после шайбы, заброшенной нападающим «Спартака» Ильёй Зубовым, судья инициировал видеопросмотр на предмет удара по шайбе ногой перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: удара по шайбе ногой не было, взятие ворот засчитано.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Подопечным Олега Знарка удался отличный старт: к середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы усилиями форвардов Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Вскоре ЦСКА сократил отставание усилиями защитника Алексея Марченко. В концовке основного времени равновесие на табло восстановил нападающий Александр Попов. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Зубова.

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