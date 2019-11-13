Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

12 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.



«Металлург» взял верх над «Трактором» — 5:2.

«Локомотив» одолел «Сибирь» — 2:0.

«Северсталь» уступила «Барысу» — 1:2 ОТ.

Минское «Динамо» переиграло «Торпедо» — 6:5 Б.

«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» — 3:0.

Московское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» — 3:6.

ЦСКА уступил «Спартаку» — 2:3 ОТ.

Рижское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву» — 1:2 ОТ.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.