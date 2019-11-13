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«Амур» — СКА. Платная прямая трансляция
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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

12 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.

«Металлург» взял верх над «Трактором» — 5:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яковлев (Кулёмин, Нестрашил) – 10:47' (5x4)   1:1 Виртанен (Кравцов, Кэлоф) – 14:55' (5x5)   2:1 Береглазов (Мозякин, Нестрашил) – 26:19' (5x4)   3:1 Потехин (Буйницкий) – 26:37' (5x5)   4:1 Расмуссен (О'Делл, Потехин) – 43:46' (5x5)   5:1 Потехин (Локтионов) – 50:18' (5x5)   5:2 Щербак – 56:10' (5x5)

«Локомотив» одолел «Сибирь» — 2:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пяаярви (Ландер) – 03:45' (5x5)   2:0 Ландер – 58:48' (en)

«Северсталь» уступила «Барысу» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Капустин (Яковлев, Провольнев) – 19:04' (5x5)   1:1 Тангрэди (Диц, Старченко) – 46:30' (5x4)   1:2 Сагадеев (Охтамаа, Валк) – 62:57' (3x3)

Минское «Динамо» переиграло «Торпедо» — 6:5 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 5
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Паре (Мартынов, Принс) – 03:37' (5x5)   2:0 Пулккинен (Спунер, Ковыршин) – 18:58' (5x3)   2:1 Веряев (Ильин, Бочаров) – 24:07' (5x5)   3:1 Достанко (Демков, Костицын) – 32:10'   3:2 Белевич (Орлов, Ураков) – 33:05' (5x5)   3:3 Аляев (Баранцев, Варнаков) – 35:57' (5x5)   4:3 Паре (Достанко, Принс) – 38:17' (5x5)   4:4 Шенфельд (Баранцев, Варнаков) – 41:07' (5x4)   5:4 Демков (Костицын, Ковыршин) – 54:46' (5x5)   5:5 Шенфельд – 58:01' (5x5)   6:5 Спунер – 65:00' (ПБ)

«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Фисенко (Лукоянов, Рукавишников) – 24:43' (5x5)   2:0 Кара (Тихонов, Галиев) – 41:56' (5x5)   3:0 Азеведу – 58:06' (en)

Московское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» — 3:6.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Порядин (Мёрфи) – 02:04' (5x4)   0:2 Казионов (Шиксатдаров, Сергеев) – 22:18' (5x5)   0:3 Куликов (Шиксатдаров, Шарипзянов) – 22:36' (5x5)   0:4 Энлунд (Рясенский, Сергеев) – 45:41' (5x5)   1:4 Петерссон (Индрашис, Лямин) – 46:56' (5x4)   2:4 Тарасов (Огурцов, Яшкин) – 49:05' (5x5)   2:5 Брынцев (Хайруллин) – 51:16' (5x5)   2:6 Мёрфи (Хайруллин) – 54:48' (5x5)   3:6 Яшкин – 58:56' (5x5)

ЦСКА уступил «Спартаку» — 2:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Юньков (Хохлачёв, Фёдоров) – 08:43' (5x5)   0:2 Зубов (Никонцев) – 10:45' (5x5)   1:2 Марченко (Вей, Капризов) – 12:33' (5x5)   2:2 Попов (Калинин, Шалунов) – 59:15' (6x5)   2:3 Зубов (Даугавиньш) – 64:02' (3x3)

Рижское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кугрышев – 27:18' (5x5)   1:1 Алишаускас (Гегерис, Берзиньш) – 35:54' (5x5)   1:2 Кугрышев (Бурмистров, Коледов) – 62:05' (3x3)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

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