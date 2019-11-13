Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: на «Барыс» давил груз из-за серии из пяти поражений

Скабелка: на «Барыс» давил груз из-за серии из пяти поражений
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных над «Северсталью» (2:1 ОТ).

«Матч после перерыва, по-разному вкатывались. До этого мы пять матчей проиграли, и какой-то груз давил. Был сложный матч, здорово «Северсталь» прессинговала, цеплялись за шайбу в нашей зоне, не всегда нам удавалось выходить.

Моменты были и у нас, и у «Северстали», поэтому ничейный счёт в основное время, скорее всего, закономерный. А в овертайме наконец-то и нам посчастливилось испытать радость победы. Рады, что взяли здесь два очка», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

Напомним, благодаря сегодняшнему успеху «Барыс» сумел прервать серию поражений, которая составляла пять матчей.

«Барыс» прервал серию поражений, одолев «Северсталь»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019