Скабелка: на «Барыс» давил груз из-за серии из пяти поражений

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своих подопечных над «Северсталью» (2:1 ОТ).



«Матч после перерыва, по-разному вкатывались. До этого мы пять матчей проиграли, и какой-то груз давил. Был сложный матч, здорово «Северсталь» прессинговала, цеплялись за шайбу в нашей зоне, не всегда нам удавалось выходить.



Моменты были и у нас, и у «Северстали», поэтому ничейный счёт в основное время, скорее всего, закономерный. А в овертайме наконец-то и нам посчастливилось испытать радость победы. Рады, что взяли здесь два очка», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.



Напомним, благодаря сегодняшнему успеху «Барыс» сумел прервать серию поражений, которая составляла пять матчей.

«Барыс» прервал серию поражений, одолев «Северсталь»