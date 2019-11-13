Цулыгин — о матче с «Динамо» Р: мы контратаковали и тут же получали удаление

Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин прокомментировал итоги матча с рижским «Динамо» (2:1 ОТ).



«Быстрая, интересная игра получилась. Соперник активно двигался, вынуждал нас играть в обороне. Стоило нам выйти в атаку, мы зарабатывали удаление.



Хочу поблагодарить ребят, что они выстояли в меньшинстве, не пропустили ни разу. В итоге мы довели дело до победы в овертайме», — цитирует Цулыгина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



По итогам 26 матчей «Салават Юлаев» набрал 33 очка, что позволяет им расположиться на третьей строчке турнирной таблицы Западной Конференции. «Динамо» Рига имеет 18 очков в 26 матчах — это последний результат во всей КХЛ.