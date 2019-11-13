Источник: Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский легионер «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время может быть выведен из состава команды. Об этом в своём «твиттере» сообщает хоккейный инсайдер Эллиот Фридман. По информации источника, 36-летний уроженец Твери сможет тренироваться с командой, но не сможет за неё играть.



Напомним, Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последних встречи записал на свой счёт одну результативную передачу.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

Илья Ковальчук отправлен в четвёртое звено «Лос-Анджелеса»