Источник: Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский легионер «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время может быть выведен из состава команды. Об этом в своём «твиттере» сообщает хоккейный инсайдер Эллиот Фридман. По информации источника, 36-летний уроженец Твери сможет тренироваться с командой, но не сможет за неё играть.
Напомним, Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последних встречи записал на свой счёт одну результативную передачу.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.
Илья Ковальчук отправлен в четвёртое звено «Лос-Анджелеса»
У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»?
Пока каждое очко россиянина стоит более $ 700 тыс.
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