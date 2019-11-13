Второй номер драфта Какко оформил первый дубль в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Статистика Каапо Какко в регулярном сезоне-2019/20

Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко. Финский форвард сначала открыл счёт в матче на седьмой минуте матча, а затем установил и окончательный счёт, отличившись в овертайме. Для второго номера драфта НХЛ 2019 года этот дубль стал первым за карьеру в лиге.

Видео победного гола можно посмотреть в "Твиттере".

Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах, в которых забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи.