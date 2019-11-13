Бобровский снова не доиграл матч. Без него «Флорида» сделала яркий камбэк

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:4 Б в пользу гостей.

После второго периода гости уступали со счётом 0:4, однако в третьем периоде «Флорида» забросила четыре шайбы и перевела игру в овертайм.

Примечательно, что в третьем периоде ворота «Пантерз» защищал резервный голкипер Сэм Монтембо. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы за два периода после 23 бросков и был заменён на Монтембо. Канадский вратарь парировал 15 бросков из 15 и одержал победу в серии буллитов.

Статистика Сергея Бобровского в регулярном чемпионате-2019/20

В этом сезоне это уже не первый матч, который Бобровский не доиграл. Всего в нынешнем чемпионате российский голкипер провёл 15 матчей.