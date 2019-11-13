«Колорадо» разгромил «Виннипег», Ничушкин не забил в 87-м матче подряд в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

За «Колорадо» дважды отличился Натан Маккиннон и ещё по одной шайбе забросили Кейл Макар и Йоонас Донской. Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 55 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 87 матчей. Нападающий Владислав Каменев получил 8 минут игрового времени и не отметился результативными действиями.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 21 минуту и также не записал на свой счёт результативных действий.