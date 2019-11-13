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Что дальше делать Ковальчуку: его карьеру спасёт только КХЛ?

Что дальше делать Ковальчуку: его карьеру спасёт только КХЛ?
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня, 13 ноября (мск), стало известно, что российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выведен из состава команды. По информации известного инсайдера Эллиотта Фридмана, 36-летний уроженец Твери сможет тренироваться с командой, но не сможет за неё играть.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Что дальше делать Ковальчуку: его карьеру спасёт только КХЛ?»

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

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