Францоуз и Вернер оформили первый комбинированный шат-аут в карьере в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

Уже на 31-й секунде матча тренерскому штабу «Колорадо» пришлось производить замену голкипера — место получившего травму Павла Францоуза в воротах занял Адам Вернер. Шведский голкипер является номинально третьим вратарём «Эвеланш». Матч с «Виннипегом» стал для Адама дебютным в НХЛ. Он парировал 40 бросков, благодаря чему наряду с Францоузом оформил первый комбинированный шат-аут в карьере.

Основной голкипер «лавин» Филипп Грубауэр продолжает восстанавливаться после травмы и уже близок к возвращению в строй.