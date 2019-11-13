Францоуз и Вернер оформили первый комбинированный шат-аут в карьере в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.
Уже на 31-й секунде матча тренерскому штабу «Колорадо» пришлось производить замену голкипера — место получившего травму Павла Францоуза в воротах занял Адам Вернер. Шведский голкипер является номинально третьим вратарём «Эвеланш». Матч с «Виннипегом» стал для Адама дебютным в НХЛ. Он парировал 40 бросков, благодаря чему наряду с Францоузом оформил первый комбинированный шат-аут в карьере.
Основной голкипер «лавин» Филипп Грубауэр продолжает восстанавливаться после травмы и уже близок к возвращению в строй.
«Колорадо» вслед за Рантаненом и Ландескогом потерял основного вратаря Грубауэра
- 13 ноября 2019
-
09:35
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:05
-
07:51
-
07:30
-
07:03
-
07:01
-
06:45
-
06:34
-
06:25
-
06:15
-
06:14
-
05:55
-
04:12
-
03:28
-
02:48
-
00:00
- 12 ноября 2019
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:25
-
23:25
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:44
-
22:36
Партнерский контент