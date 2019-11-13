Нападающий «Сан-Хосе» Гудроу в матче с «Эдмонтоном» оформил хет-трик Горди Хоу
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «акул».
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
Одним из главных героев матча стал нападающий «Сан-Хосе» Баркли Гудроу. Канадский нападающий оформил первый в карьере хет-трик Горди Хоу. На 22-й минуте Баркли отметился заброшенной шайбой, спустя 14 минут подрался с защитником «Ойлерз» Брэндоном Мэннингом, а в третьем периоде ассистировал Тимо Майеру.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Видео передачи можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».
Гудроу — о победном голе в ОТ: потерял сознание, когда увидел шайбу в воротах
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