Нападающий «Сан-Хосе» Гудроу в матче с «Эдмонтоном» оформил хет-трик Горди Хоу

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «акул».

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Одним из главных героев матча стал нападающий «Сан-Хосе» Баркли Гудроу. Канадский нападающий оформил первый в карьере хет-трик Горди Хоу. На 22-й минуте Баркли отметился заброшенной шайбой, спустя 14 минут подрался с защитником «Ойлерз» Брэндоном Мэннингом, а в третьем периоде ассистировал Тимо Майеру.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео передачи можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».