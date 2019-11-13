Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Сан-Хосе» Гудроу в матче с «Эдмонтоном» оформил хет-трик Горди Хоу

Нападающий «Сан-Хосе» Гудроу в матче с «Эдмонтоном» оформил хет-трик Горди Хоу
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «акул».

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

Одним из главных героев матча стал нападающий «Сан-Хосе» Баркли Гудроу. Канадский нападающий оформил первый в карьере хет-трик Горди Хоу. На 22-й минуте Баркли отметился заброшенной шайбой, спустя 14 минут подрался с защитником «Ойлерз» Брэндоном Мэннингом, а в третьем периоде ассистировал Тимо Майеру.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео передачи можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Гудроу — о победном голе в ОТ: потерял сознание, когда увидел шайбу в воротах
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019