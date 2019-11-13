Результаты матчей НХЛ за 12 ноября 2019 года

12 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20



«Монреаль Канадиенс» — Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 Б. Команда Джона Тортореллы потерпела шестое поражение в последних семи матчах.

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 4:5 Б. Перед третьим периодом гости уступали 0:4, но смогли сравнять счёт и одержать победу по буллитам.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 ОТ. Команда Дэвида Куинна набрала очки в четвёртом матче кряду (три победы и одно поражение по буллитам).

«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 2:3 Б. Хозяева не смогли продлить победную серию до восьми матчей.

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 0:4. Гости одержали третью победу кряду.

«Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 ОТ. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3. Команда Питера Лавиолетта уступила третий раз подряд.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 6:3. Подопечные Питера Дебура победили четвёртый раз кряду.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 3:1.