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Результаты матчей НХЛ за 12 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 12 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

12 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

«Монреаль Канадиенс» — Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 Б. Команда Джона Тортореллы потерпела шестое поражение в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Робинсон (Бемстрём, Веренски) – 16:46' (5x5)   1:1 Галлахер (Мете, Уэбер) – 43:27' (5x5)   1:2 Веренски (Нэш, Аткинсон) – 58:07' (5x5)   2:2 Татар (Судзуки, Дано) – 59:19' (6x5)   3:2 Друен – 65:00' (ПБ)

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 4:5 Б. Перед третьим периодом гости уступали 0:4, но смогли сравнять счёт и одержать победу по буллитам.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Бержерон) – 31:55' (5x5)   2:0 Нордстрём (Койл) – 34:02' (5x5)   3:0 Бьорк (Крейчи, Маршан) – 37:16' (5x4)   4:0 Хара (Крейчи, Хайнен) – 39:31' (5x5)   4:1 Экблад (Яндл, Барков) – 40:50' (5x5)   4:2 Ватрано (Юбердо) – 45:26' (5x4)   4:3 Хоффман (Яндл, Юбердо) – 49:43' (5x4)   4:4 Яндл (Барков, Юбердо) – 58:21' (5x5)   4:5 Хоффман – 65:00' (ПБ)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 ОТ. Команда Дэвида Куинна набрала очки в четвёртом матче кряду (три победы и одно поражение по буллитам).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Какко (Лемье, Деанджело) – 06:42' (5x5)   2:0 Фокс (Панарин, Хитил) – 19:49' (5x5)   2:1 Шульц (Малкин, Петтерссон) – 21:13' (5x5)   2:2 Макканн (Симон) – 32:33' (5x4)   3:2 Какко (Фокс) – 62:24' (3x3)

«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 2:3 Б. Хозяева не смогли продлить победную серию до восьми матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Шварц (Шенн, Пьетранджело) – 17:13' (5x5)   1:1 Келлер – 26:47' (5x5)   2:1 Парэйко (Сундквист, Барбашев) – 35:41' (5x5)   2:2 Гарланд (Келлер, Дворак) – 45:58' (5x4)   2:3 Гарланд – 65:00' (ПБ)

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 0:4. Гости одержали третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Маккиннон, Коул) – 19:01' (5x5)   0:2 Маккиннон (Калверт, Донской) – 40:18' (5x5)   0:3 Маккиннон (Донской, Калверт) – 47:13' (5x5)   0:4 Донской (Кадри, Маккиннон) – 53:13' (5x4)

«Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 ОТ. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Сильверберг (Хенрик) – 20:20' (5x5)   2:0 Махура (Хенрик, Каше) – 20:49' (5x5)   2:1 Гронек (Боуи, Бертуцци) – 31:33' (5x5)   3:1 Фаулер (Гецлаф, Каше) – 33:48' (5x5)   3:2 Атанасиу (Фильппула, Грин) – 37:21' (5x5)   3:3 Ларкин (Бертуцци, Манта) – 59:23' (6x4)   3:4 Холовски (Фаббри) – 62:04' (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3. Команда Питера Лавиолетта уступила третий раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пирсон (Годетт, Эдлер) – 21:25' (5x4)   1:1 Йернкрок (Дюшейн, Арвидссон) – 33:35' (5x5)   2:1 Петтерссон – 46:09' (5x4)   2:2 Гранлунд (Экхольм, Фаббро) – 48:35' (5x5)   3:2 Годетт (Берчи, Пирсон) – 50:59' (5x4)   4:2 Петтерссон (Бёзер, Ливо) – 51:41' (5x5)   4:3 Форсберг (Йози, Джохансен) – 54:26' (5x4)   5:3 Пирсон – 59:53' (en)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 6:3. Подопечные Питера Дебура победили четвёртый раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бёрнс (Шимек, Сёренсен) – 04:01' (5x5)   2:0 Кейн (Кутюр, Диллон) – 07:27' (5x5)   3:0 Марло (Хед, Торнтон) – 11:12' (5x5)   4:0 Гудроу (Майер, Карлссон) – 21:26' (5x5)   4:1 Драйзайтль (Ганье, Бир) – 29:57' (5x5)   5:1 Гертл (Карлссон, Кутюр) – 37:34' (5x5)   5:2 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 49:08' (5x5)   6:2 Майер (Карлссон, Гудроу) – 50:30' (5x5)   6:3 Ганье (Нюгорд, Русселль) – 52:18' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Копитар (Уокер, Иафалло) – 01:10' (5x5)   2:0 Картер (Амадио, Хаттон) – 30:56' (5x5)   2:1 Дамба – 35:40' (5x5)   3:1 Уокер – 59:13' (en)
Панарин продлил серию с очками до 9 игр! Так круто он играл только с Кейном
С таким Хлебушком начал забивать даже Какко.
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