Результаты матчей НХЛ за 12 ноября 2019 года

12 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
«Монреаль Канадиенс» — Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 Б. Команда Джона Тортореллы потерпела шестое поражение в последних семи матчах.
«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 4:5 Б. Перед третьим периодом гости уступали 0:4, но смогли сравнять счёт и одержать победу по буллитам.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 ОТ. Команда Дэвида Куинна набрала очки в четвёртом матче кряду (три победы и одно поражение по буллитам).
«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 2:3 Б. Хозяева не смогли продлить победную серию до восьми матчей.
«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 0:4. Гости одержали третью победу кряду.
«Анахайм Дакс» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 ОТ. Хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3. Команда Питера Лавиолетта уступила третий раз подряд.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 6:3. Подопечные Питера Дебура победили четвёртый раз кряду.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 3:1.
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