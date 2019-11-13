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Ничушкин установил личный рекорд по игровому времени в матче за «Колорадо»

Ничушкин установил личный рекорд по игровому времени в матче за «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин провёл на площадке 15 минут и 31 секунду, завершив встречу с показателем полезности «+1». Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 87 матчей. При этом игровое время Ничушкина стало рекордным для игрока в матче за «Колорадо». Российский форвард впервые провёл больше 15 минут за матч в нынешнем сезоне.

В сезоне-2019/20 на счету воспитанника челябинского хоккея 1 (0+1) очко в 14 матчах регулярного чемпионата при полезности "+3". В среднем за матч Валерий проводит на льду 11 минут и 23 секунды.

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