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Кросби может перенести операцию и пропустить больше месяца

Кросби может перенести операцию и пропустить больше месяца
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби может перенести операцию, из-за которой пропустит от четырёх до шести недель. Как сообщает Sportsnet со ссылкой на журналиста The Athletic Роба Росси, у форварда диагностирована спортивная грыжа и сейчас хоккеист обдумывает варианты лечения.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б) капитан «Питтсбурга» в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся. Кросби едва не пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы, полученной аналогичным образом в контрольном матче с «Баффало».

Кросби рассматривает разные варианты лечения, включая операцию. Благодаря альтернативному лечению хирургическое вмешательство можно отложить до межсезонья, но при этом существует опасность повторного рецидива.

Кросби снова получил травму ноги, неудачно заблокировав бросок
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