Кросби может перенести операцию и пропустить больше месяца

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби может перенести операцию, из-за которой пропустит от четырёх до шести недель. Как сообщает Sportsnet со ссылкой на журналиста The Athletic Роба Росси, у форварда диагностирована спортивная грыжа и сейчас хоккеист обдумывает варианты лечения.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б) капитан «Питтсбурга» в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся. Кросби едва не пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы, полученной аналогичным образом в контрольном матче с «Баффало».

Кросби рассматривает разные варианты лечения, включая операцию. Благодаря альтернативному лечению хирургическое вмешательство можно отложить до межсезонья, но при этом существует опасность повторного рецидива.