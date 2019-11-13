Бучневич вышел в лидеры «Рейнджерс» по голевым передачам в нынешнем сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Автором победной шайбы стал финский форвард Каапо Какко. Второму номеру драфта НХЛ 2019 года ассистировали американский защитник Адам Фокс и российский нападающий Павел Бучневич.

Для воспитанника череповецкого хоккея эта передача стала 12-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он вышел в лидеры «Рейнджерс» по голевым передачам. Павел продлил результативную серию до четырёх матчей. Во всех этих матчах он ассистировал партнёрам.

Второе место в клубе по результативным передачам делят Артемий Панарин и Райан Строум (по 11 передач).