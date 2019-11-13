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Копитар — о переводе Ковальчука в запас: это нехорошая ситуация

Копитар — о переводе Ковальчука в запас: это нехорошая ситуация
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:1) прокомментировал информацию о выводе российского нападающего Ильи Ковальчука из основного состава.

«Ну, во-первых, очевидно, что это… нехорошая ситуация. Кови — хороший парень. В отношении него нет никаких негативных историй. Он хочет побеждать, делать всё возможное. Он действительно хороший игрок на льду. Думаю, что каждый может сказать о нём то же самое. Просто… По какой-то причине что-то не работает, что-то не получается. Это всё, что я могу сказать по ситуации», — приводит слова Копитара журналист Джон Розен.

Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

Главный тренер «Кингз» рассказал о ситуации с отправлением Ковальчука в запас
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