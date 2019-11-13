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Сын Овечкина выбрал вратарские клюшки в клубном магазине «Вашингтона». Видео

Сын Овечкина выбрал вратарские клюшки в клубном магазине «Вашингтона». Видео
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые вышел на лёд со своим сыном Сергеем. Хоккеист покатался с сыном на руках перед и после тренировки «Кэпиталз».

Годовалому Сергею также подарили шайбу и клюшку. Сына Овечкина особенно заинтересовали широкие вратарские клюшки. Он лично выбрал вратарские клюшки в клубном магазине «Вашингтона».

Видео можно посмотреть на "Чемпионате".

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ российский форвард вышел на чистое 39-е место по очкам в НХЛ, превзойдя результат капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

На счету Овечкина стало 1234 (671+563) очка в 1103 матчах за карьеру в североамериканской лиге. В активе Кросби 1233 (451+782) балла в 960 матчах. Следующей целью для Овечкина является результат завершившего карьеру Петера Штястны — 1239 очков.

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