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Драйзайтль оторвался от Пастрняка и Макдэвида на пять очков в гонке бомбардиров

Драйзайтль оторвался от Пастрняка и Макдэвида на пять очков в гонке бомбардиров
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:6).

Благодаря этому немецкий форвард оторвался от нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка и капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида на пять очков в гонке бомбардиров. В активе Драйзайтля 36 (15+21) очков в 20 матчах. На счету Пастрняка 31 (16+15) балл в 18 матчах, Макдэвид отметился 11 голами и 20 результативными передачами в 20 встречах.

Зачёт бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2019/20

Четвёртое место в зачёте бомбардиров занимает одноклубник Пастрняка Брэд Маршан, набравший 30 (11+19) очков в 18 матчах. Пятёрку лучших замыкает защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон — 29 (8+21) баллов в 19 матчах.

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