Генменеджер «Кингз»: Ковальчук не просил обмена. Я не контролирую эту ситуацию

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:1) прокомментировал информацию, что российский нападающий Илья Ковальчук запросил обмен в другой клуб.
«Я не контролирую ситуацию. Я не могу это контролировать. Просил ли он обмен? Нет, и у него есть пункт о запрете на обмен. А на это у него есть причина.
Тяжело принимать решение об участии игроков в матчах или их отсутствии в составе команды, приходится проводить трудные разговоры», — цитирует Блэйка LA Kings Insider.
Ковальчук подписал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $ 18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 (16+18) очка при показателе полезности "-26". В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провёл 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при полезности "-10".
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