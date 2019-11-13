«Трактор» открыл тренировочный зал. В финансировании помогли Кузнецов и Войнов

«Трактор» открыл тренировочный зал дриблинга в спортивной школе, информирует пресс-служба челябинского клуба.

Тренировочная зона включает: площадку для отработки навыков владения клюшкой со специальным покрытием, тренажёры для прыжков и развития моторики. Ещё в одном помещении продолжаются работы по обустройству зала бросковой подготовки.

Фото: Пресс-служба ХК «Трактор»

Все необходимые средства собираются по инициативе генерального директора клуба Бориса Видгофа и с его прямым финансовым участием. Идею с добровольными пожертвованиями поддержали именитые воспитанники школы: Евгений Кузнецов, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Антон Бурдасов, Вячеслав Основин, Александр Шинин, Евгений Дадонов, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Денис Зернов, Владислав Картаев, многие другие воспитанники также подтвердили своё участие в проекте.

«Мы ждём от школы результатов, мы ждём от школы выпускников, которые усилили бы наши команды: «Белые Медведи», «Челмет» и «Трактор». Это премии за тех игроков, с кем «Трактор» подписал контракты. Мы все должны быть в этом заинтересованы», — цитирует Видгофа пресс-служба челябинцев.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Трактора».