Фетисов — о Ковальчуке: такого игрочищу просто так нельзя выводить из состава
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о выводе российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука из основного состава.
«Такого игрочищу просто так, наверное, нельзя выводить из состава. Что-то произошло, а что, я не могу сказать. Я отношусь с уважением к Илье, надеюсь, он выкарабкается из этой ситуации. Надеемся, это не конец карьеры и он ещё найдёт свою команду.
Стоит ли ему отменить запрет на обмен? Он имеет право сам принимать решения, советовать я ему не имею права», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.
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Это начальная стадия тяжёлого развода.
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