Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фетисов — о Ковальчуке: такого игрочищу просто так нельзя выводить из состава

Фетисов — о Ковальчуке: такого игрочищу просто так
Фетисов — о Ковальчуке: такого игрочищу просто так нельзя выводить из состава
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о выводе российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука из основного состава.

«Такого игрочищу просто так, наверное, нельзя выводить из состава. Что-то произошло, а что, я не могу сказать. Я отношусь с уважением к Илье, надеюсь, он выкарабкается из этой ситуации. Надеемся, это не конец карьеры и он ещё найдёт свою команду.

Стоит ли ему отменить запрет на обмен? Он имеет право сам принимать решения, советовать я ему не имею права», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

Копитар — о переводе Ковальчука в запас: это нехорошая ситуация
«Поводок для Ковальчука стал ещё короче». Америка – о будущем русской звезды
Это начальная стадия тяжёлого развода.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019