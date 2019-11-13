Уэйн Гретцки может возглавить сборную Канады на Кубке Шпенглера

Знаменитый в прошлом нападающий Уэйн Гретцки может стать главным тренером сборной Канады на Кубке Шпенглера, который пройдёт в конце декабря в швейцарском Давосе.

«Я разговаривал с Гретцки во вторник, и он подтвердил, что генеральный менеджер сборной Шон Бурк вёл с ним переговоры. Пока Уэйн не знает, сможет ли он принять приглашение — он будет советоваться с семьёй. Знаете, он же уже дедушка, а Рождество — это особенное время для семейных людей», — отметил известный обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

Напомним, что последний раз Гретцки работал главным тренером в сезоне-2008/09, когда возглавлял «Финикс Койотс», где был ещё и совладельцем клуба.

Кубок Шпенглера—2019 пройдёт с 26 по 31 декабря. Кроме сборной Канады в турнире примут участие швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», чешский «Оцеларжи Тршинец» и уфимский «Салават Юлаев».