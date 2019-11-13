Уэйн Гретцки может возглавить сборную Канады на Кубке Шпенглера

Знаменитый в прошлом нападающий Уэйн Гретцки может стать главным тренером сборной Канады на Кубке Шпенглера, который пройдёт в конце декабря в швейцарском Давосе.
«Я разговаривал с Гретцки во вторник, и он подтвердил, что генеральный менеджер сборной Шон Бурк вёл с ним переговоры. Пока Уэйн не знает, сможет ли он принять приглашение — он будет советоваться с семьёй. Знаете, он же уже дедушка, а Рождество — это особенное время для семейных людей», — отметил известный обозреватель TSN Пьер Лебрюн.
Напомним, что последний раз Гретцки работал главным тренером в сезоне-2008/09, когда возглавлял «Финикс Койотс», где был ещё и совладельцем клуба.
Кубок Шпенглера—2019 пройдёт с 26 по 31 декабря. Кроме сборной Канады в турнире примут участие швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», чешский «Оцеларжи Тршинец» и уфимский «Салават Юлаев».
- 13 ноября 2019
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:20
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:25
-
10:14
-
10:10
-
09:54
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:05
-
07:51
-
07:30
-
07:03
-
07:01
-
06:45
-
06:34
-
06:25
-
06:15
-
06:14
-
05:55
-
04:12