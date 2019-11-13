Назаров — о Ковальчуке: обычная хоккейная ситуация, нужно отнестись философски

Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал информацию о выводе российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука из основного состава.

«К подобным вещам нужно относиться философски. Я прошёл через школу НХЛ, через обмены, мне всё это знакомо. Такова хоккейная жизнь: тебя могут обменять, расторгнуть контракт, отправить в запас. Обычная хоккейная ситуация. Главное в жизни — это семья. А остальное — так, решаемые мелкие трудности», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ковальчук подписал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $ 18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 (16+18) очка при показателе полезности "-26". В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провёл 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при полезности "-10".