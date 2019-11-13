Фёдоров: «Спартак» наконец сыгрался и понял, что требует тренерский штаб

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 ОТ).
«Подготовка была в штатном режиме, посмотрели видео, и всё. Вообще, мы разбираем каждого соперника и в зависимости от его стиля игры получаем ту или иную установку. Конечно, на ЦСКА она была особая. Поражение 3:9 в первом матче? Конечно, это сидело в голове, хотелось реабилитироваться, слава богу, что получилось. А счёт… За любой победный дают два очка.
Честно говоря, мне показалось, что на первом дерби было больше народа. И на этом аншлаг? Хорошо. Но в любом случае спартаковских болельщиков было хорошо слышно, и мне не показалось, что мы играем «на выезде».
Мы на подъёме? Будем надеяться, что это так. Действительно, в последнее время показываем неплохие результаты. Рассчитываю, что дальше будет ещё лучше. Думаю, причин много. Мы наконец-то сыгрались, окончательно поняли, что от нас требует тренерский штаб», — цитирует Фёдорова пресс-служба КХЛ.
- 13 ноября 2019
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