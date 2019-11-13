Рижское «Динамо» выменяло Слепца из «Локомотива» и рассталось с Разгалсом
«Локомотив» и рижское «Динамо» совершили обмен, по которому в Ригу отправился нападающий Кирилл Слепец, а ярославцы получили права на Брока Троттера, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В этом сезоне 20-летний Слепец принял участие в 21 матче регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Бурана», отметившись восемью заброшенными шайбами и семью голевыми передачами при показателе полезности «+6». В среднем за матч лучший бомбардир воронежского клуба проводил на льду чуть меньше 17 минут.
32-летний Троттер выступал в «Динамо» в сезонах-2010/11 и 2014/15. В настоящее время канадский нападающий является игроком «Зволена».
Кроме этого латвийская команда расторгла контракт с нападающим Френксом Разгалсом.
Бывшие игроки КХЛ в «Вышке». Что с ними сейчас?
Как они играют в Высшей лиге и есть ли шанс вернуться в элиту?
- 13 ноября 2019
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