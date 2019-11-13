Рижское «Динамо» выменяло Слепца из «Локомотива» и рассталось с Разгалсом

«Локомотив» и рижское «Динамо» совершили обмен, по которому в Ригу отправился нападающий Кирилл Слепец, а ярославцы получили права на Брока Троттера, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 20-летний Слепец принял участие в 21 матче регулярного чемпионата ВХЛ в составе «Бурана», отметившись восемью заброшенными шайбами и семью голевыми передачами при показателе полезности «+6». В среднем за матч лучший бомбардир воронежского клуба проводил на льду чуть меньше 17 минут.

32-летний Троттер выступал в «Динамо» в сезонах-2010/11 и 2014/15. В настоящее время канадский нападающий является игроком «Зволена».

Кроме этого латвийская команда расторгла контракт с нападающим Френксом Разгалсом.