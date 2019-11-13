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СКА переиграл «Амур», одержав первую победу в основное время за месяц

СКА переиграл «Амур», одержав первую победу в основное время за месяц
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на выезде победил «Амур». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Алексея Кудашова.

Хозяева открыли счёт на 18-й минуте матча, на добивании удачно сыграл нападающий Александр Горшков. Гости отыгрались под занавес второго периода, цели достиг бросок защитника Данилы Галенюка. Исход матча был решён в третьем периоде — в составе СКА отличились Артём Зуб и Кирилл Марченко.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Горшков (Ушенин Вячеслав, Камалов) – 17:43' (5x5)   1:1 Галенюк – 39:21' (5x5)   1:2 Зуб – 44:49' (5x5)   1:3 Марченко (Кемппайнен, Зубарев) – 49:59' (5x5)

Питерские «армейцы» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах, закрепившись на втором месте в Западной конференции КХЛ. При этом СКА прервал длительную серию без побед в основное время. В последний раз победить в основное время команде Кудашова удавалось 13 октября 2019 года.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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