СКА переиграл «Амур», одержав первую победу в основное время за месяц

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на выезде победил «Амур». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Алексея Кудашова.
Хозяева открыли счёт на 18-й минуте матча, на добивании удачно сыграл нападающий Александр Горшков. Гости отыгрались под занавес второго периода, цели достиг бросок защитника Данилы Галенюка. Исход матча был решён в третьем периоде — в составе СКА отличились Артём Зуб и Кирилл Марченко.
Питерские «армейцы» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах, закрепившись на втором месте в Западной конференции КХЛ. При этом СКА прервал длительную серию без побед в основное время. В последний раз победить в основное время команде Кудашова удавалось 13 октября 2019 года.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 13 ноября 2019
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:20
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:25
-
10:14
-
10:10
-
09:54
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:05
-
07:51
-
07:30
-
07:03
-
07:01
-
06:45
-
06:34