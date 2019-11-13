СКА переиграл «Амур», одержав первую победу в основное время за месяц

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на выезде победил «Амур». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Алексея Кудашова.

Хозяева открыли счёт на 18-й минуте матча, на добивании удачно сыграл нападающий Александр Горшков. Гости отыгрались под занавес второго периода, цели достиг бросок защитника Данилы Галенюка. Исход матча был решён в третьем периоде — в составе СКА отличились Артём Зуб и Кирилл Марченко.

Питерские «армейцы» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах, закрепившись на втором месте в Западной конференции КХЛ. При этом СКА прервал длительную серию без побед в основное время. В последний раз победить в основное время команде Кудашова удавалось 13 октября 2019 года.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.