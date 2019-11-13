Плющев: победный гол Зубова в ворота ЦСКА – это уже футбол, а не хоккей
Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал спорную шайбу, засчитанную арбитрами в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак» (2:3 ОТ).
«Не думаю, что гол Ильи Зубова в ворота ЦСКА в овертайме нужно было засчитывать. Ситуация вообще была очень непростой для судей. Да, сейчас перестали засчитывать голы после попадания шайбы в ногу. Но тут форвард „Спартака“ разворачивал ногу под шайбу непроизвольно, но это движение. Акцентированного удара не было, но тем не менее само движение было. А это всё-таки уже футбол, а не хоккей», — сказал Плющев «Чемпионату».
Ранее департамент судейства КХЛ выпустил разъяснение причины, по которой был засчитан победный гол «Спартака» в дерби.
Департамент судейства КХЛ объяснил победный гол «Спартака» в дерби
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