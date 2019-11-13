Николишин: «Кингз» хотят избавиться от Ковальчука. Не поняли, кого взяли

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал информацию о выводе российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука из основного состава.

«В «Лос-Анджелесе» дают понять, что они поставили на Илье крест как на игроке и хотят от него избавиться. «Кингз» хотят либо обменять его, либо пытаются расторгнуть контракт с наименьшими потерями для себя. Если Ковальчук не снимет запрет на обмен, то будет сидеть без игр и только тренироваться, всё очень просто.

Что значит, заслуживает или нет Ковальчук такого отношения? Мы же не говорим о нём сейчас как о личности. Это исключительно спортивная составляющая. Когда у тебя игрок получает $ 6 млн и при этом набирает девять очков в 17 матчах и имеет показатель «-10», то это, конечно, не устраивает клуб. Его брали с другой целью, поэтому всё логично.

Мы же не знаем достоверно всю внутреннюю кухню «Лос-Анджелеса», какие там на самом деле проблемы. Любой руководитель стремится сделать лучше для клуба, а не какого-то отдельного игрока. Некоторые вещи не нужно воспринимать личностно. Генеральный менеджер работает во благо команды, к Ковальчуку у него нет никакой неприязни или ещё чего-то. Он не устраивает «Лос-Анджелес» как хоккеист.

Это для нас, россиян, Илья всегда будет топовым игроком, героем, хоккеистом, который забросил победную шайбу в финале чемпионата мира. Он всегда будет в наших сердцах. Но есть определённые моменты в карьере: возраст, стечение обстоятельств или не та команда. Куча разных аспектов. Нельзя вывод Ковальчука из состава «Лос-Анджелеса» воспринимать как личностное, надо отталкиваться от спортивной составляющей.

Думаю, что Илья всё это прекрасно понимает. Не заладилась у него игра, всё оборачивается против него. И я считаю, что в «Кингз» он не показывает свой хоккей. Надо понимать, какой игрок Илья и что он делает на площадке. Нужно нивелировать его слабые стороны и пользоваться сильными. К сожалению, в «Лос-Анджелесе» этого не делается. Возможно, скаутская служба слабо сработала, не поняли, какого игрока они брали. Ковальчук в 2002 году и Ковальчук сейчас – две разные фигуры», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Что дальше делать Ковальчуку: его карьеру спасёт только КХЛ?