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«Автомобилист» — «Сочи»: Дацюк сыграет в третьем звене хозяев

«Автомобилист» — «Сочи»: Дацюк сыграет в третьем звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало матча — в 17:00 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;
Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;
Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;
Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Седов.

ХК «Сочи»:

Налимов (Шикин);
Бертильссон – Эллис, Коллинз – Росен – Стрёмвалль;
Петров – Погоришный, Лугин – Калетник – Шмелёв;
Ю. Александров – Воробьёв, Алтыбармакян – Точицкий – Старков;
Климонтов, Архипов – Томилин – Дугин, Соколов.

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