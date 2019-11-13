«Автомобилист» — «Сочи»: Дацюк сыграет в третьем звене хозяев
Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало матча — в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;
Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;
Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;
Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Седов.
ХК «Сочи»:
Налимов (Шикин);
Бертильссон – Эллис, Коллинз – Росен – Стрёмвалль;
Петров – Погоришный, Лугин – Калетник – Шмелёв;
Ю. Александров – Воробьёв, Алтыбармакян – Точицкий – Старков;
Климонтов, Архипов – Томилин – Дугин, Соколов.
- 13 ноября 2019
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