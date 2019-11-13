«Автомобилист» — «Сочи»: Дацюк сыграет в третьем звене хозяев

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало матча — в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;

Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;

Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;

Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Седов.



ХК «Сочи»:



Налимов (Шикин);

Бертильссон – Эллис, Коллинз – Росен – Стрёмвалль;

Петров – Погоришный, Лугин – Калетник – Шмелёв;

Ю. Александров – Воробьёв, Алтыбармакян – Точицкий – Старков;

Климонтов, Архипов – Томилин – Дугин, Соколов.