Быков: непонятная ситуация с Ковальчуком. Как можно так «утопить» игрока?

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о выводе нападающего Ильи Ковальчука из состава «Лос-Анджелес Кингз».



«На мой взгляд, можно любого игрока «утопить», а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Всё это зависит от качества и тренерской философии. Мы не знаем всей подноготной и внутренней кухни ситуации Ильи в клубе, поэтому более конкретно я говорить не могу. Этот игрок доказал свою состоятельность, профессионализм и бомбардирские качества, поэтому для меня это полностью непонятная ситуация. Как можно так «утопить» игрока?



Если они хотят, чтобы игрок давал результат, забивал голы, набирал очки и приносил пользу команде, на трибуне он это не сможет делать. А если они хотят его научить или проучить, то не знаю. Сложно говорить, когда такое отношение к таким игрокам. Я знаю его состоятельность и компетентность, мне больно видеть нашего игрока в такой ситуации.



Что делать Илье дальше — это внутренняя кухня клуба НХЛ и работы с агентом. Думаю, они в этой ситуации примут правильное решение. Думаю, Илье хочется играть, чтобы раскрывать свои бомбардирские качества. А если ему не будут давать играть или будут давать играть время от времени, конечно, у любого игрока может не получаться.



Такие игроки, как Илья, никогда не согласятся с таким положением дел, с той ситуацией, в которой он сейчас оказался. Соглашаться и из-за этого заканчивать карьеру — не в его характере, не в его жизненной и спортивной философии. Думаю, он ещё докажет, что это был жизненный этап, который нужно было пройти», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Больно видеть Ковальчука в такой ситуации, может, его хотят проучить?» Фетисов, Быков, Николишин и Назаров – о выводе Ильи из состава «Лос-Анджелеса».